O juiz substituto Pedro Rios Carneiro, condenou o réu José Carlos Rodrigues há cumprir uma pena de quatro anos e dois meses de cadeia em regime inicial semiaberto, e ainda o pagamento de 485 dias-multa. Rodrigues permanecerá preso, já que a Justiça entende que vai garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

O segundo acusado, Gean Henrique Vieira Roy, foi absolvido das acusações e colocado em liberdade ainda na tarde da quinta-feira, dia 23. Ele estava recolhido no Presídio Regional de Concórdia,

Segundo os autos do processo, em novembro de 2016 os acusados foram flagrados na Rua Marechal Deodoro em Concórdia com 14 papelotes de cocaína. A droga estava com José Carlos Rodrigues, que teria tentado se desfazer do entorpecente jogando em uma boca de lobo, mas os policiais localizando o entorpecente. A decisão é de primeira instância, ainda cabe recurso junto ao Tribunal de Justiça.⁠⁠⁠⁠

(Com informações do repórter André Kruger).