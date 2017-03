Duas peças foram encontradas com um rapas de 18 anos / Foto: Polícia Civil de Ipira

Polícia Civil chegou ao autor do furto na tarde desta sexta-feira

A Policia Civil de Ipira apreendeu na tarde de sexta feira, 23, peças de roupas que haviam sido furtadas do varal de uma residência no centro de Ipira na última semana. Uma camisa e uma blusa de moletom estavam com M.L, de 18 anos.