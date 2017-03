A Polícia Civil de Ipira recolheu na tarde desta quinta-feira, dia 23, cinco máquinas de jogos de azar, em um bar, que fica no centro do município, próximo a uma praça.

A ação teve o comando do delegado José Castilho, com participação de policiais de Ipira, que receberam denúncias e fizeram a investigação que constatou que as "caça níqueis" eram utilizadas no estabelecimento.

Os jogos de azar e máquinas do gênero são proibidas no Brasil. O proprietário dos equipamentos responderá um Termo Circunstanciado.