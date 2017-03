Foi realizada nesta quinta-feira,23, a primeira reunião do Conselho de Desenvolvimento Regional (CDR), no auditório da Unimed em Concórdia. O encontro reuniu os prefeitos e presidentes de câmaras da região, colegiado regional de governo e representantes da sociedade civil organizada.

Durante o encontro foram apresentadas as normas estabelecidas no Regimento Interno especialmente no que se refere as competências e atribuições da Agência de Desenvolvimento Regional e do CDR, a organização e definição do cronograma de reunião trimestral e a posse dos novos conselheiros.

Para o presidente Wagner Luis Bee, o principal papel do conselho é servir de elo entre o governo, sociedade civil, executivo e legislativo, de forma que seja definido os rumos do desenvolvimento regional através de discussões, ideias e deliberações.

Na oportunidade o gerente de Tecnologia da Secretaria do Estado da Agricultura Fábio Ferri e o engenheiro de telecomunicações Cristiano Froeder, explanaram sobre o projeto telefonia móvel, ou seja, de como levar o sinal de celular para o campo. O Programa disponibiliza recursos aos municípios, que são responsáveis pelo Estudo de Viabilidade Técnica e por elaborar o Projeto Técnico.

A próxima reunião do conselho ficou definida para o mês de junho no município de Alto Bela Vista.

(Fonte: Ascom/ADR Concórdia).