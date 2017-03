CDR de Seara discute instalação de telefonia móvel e internet no interior

Nesta quinta-feira, 23, foi realizada a primeira reunião de 2017 do Conselho de Desenvolvimento Regional (CDR) de Seara. No encontro foram apresentados índices regionais que vão nortear os trabalhos do conselho pelo próximo ano e o programa piloto da Secretaria de Estado da Agricultura para levar telefonia móvel e internet para o meio rural.

O Conselho é formado pelos prefeitos, presidentes do legislativo e dois representantes da sociedade civil de cada município da ADR. Também participaram da reunião membros do Colegiado Regional de Governo e de sindicatos rurais.

Durante a reunião, o gerente de Tecnologia da Secretaria do Estado da Agricultura, Fábio Ferri, apresentou o Projeto Piloto de Comunidades Rurais Digitais (PPCRD) que foi executado em 11 municípios de SC. Um investimento de R$ 5,5 milhões por meio do programa SC Rural. “A intenção é apresentar este programa que tem funcionado muito bem no Estado e orientar os prefeitos quanto financiamentos e fundos específicos para captação de recursos nesta área”, destaca Ferri.

Para a presidente do CDR, Gládis Regina Bizolo dos Santos, proporcionar este diálogo é fundamental para o desenvolvimento da região. “Todos nós sabemos da importância da rede de telefonia móvel e da internet para os municípios. O produtor rural precisa ter as mesmas condições e qualidade de vida que alguém que mora na cidade. Esta infraestrutura é fundamental para a sucessão no campo”, ressalta.

A partir desta reunião, os municípios farão um pré-projeto para definir número de torres necessárias e materiais, para então buscar recursos individual ou coletivamente.

(Fonte: Glauco Benetti/Ascom/ADR Seara).