A empresa RH Engenharia de Curitiba (PR), contratada pela Prefeitura de Concórdia para a elaboração do Diagnóstico Socioambiental na área urbana do município, está intensificando as vistorias, que resultarão em um levantamento completo da área hidrográfica de parte da Bacia do Rio Queimados. Um dos principais objetivos do estudo é definir a área consolidada, isso é, a área que já tem alguma infraestrutura implantada, conforme conceito da legislação federal. Com os dados será possível flexibilizar a questão do cumprimento do afastamento dos rios e córregos, no caso, a área de preservação permanente (APPs), que pode ser de 15 ou 30 metros, conforme cada caso isolado e situação do imóvel.

Os trabalhos serão realizados também nos finais de semana, sábados e domingos. A Secretaria de Urbanismo e Obras, por meio do seu gestor, Wagner Simioni, alerta a população quanto ao trabalho a ser executado pelos técnicos da empresa, que passarão pelas propriedades. O secretário chama a atenção dos moradores no sentido de se evitar apreensão, ao observar “pessoas estranhas” rondando as moradias. “Nosso objetivo, além de tranquilizar os moradores quanto ao trabalho que estará sendo realizado é também, garantir o acesso livre aos profissionais para a coleta de todos os dados necessários”. Os colaboradores da empresa estarão devidamente identificados, segundo o secretário.

O Diagnóstico Socioambiental é tido, literalmente, como um “divisor de águas” pois, após finalizado, será possível traçar efetivamente as diretrizes, que visam identificar com mais precisão, qual é, oficialmente, a área consolidada do município. Segundo o que rege o contrato, assinado com a Prefeitura de Concórdia, a empresa terá prazo de sete meses para finalizar o estudo, com prazo contado a partir de 1º de fevereiro.

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Concórdia).