Microfone do Povo: Família no Santa Cruz precisa de ajuda

Uma família do bairro Santa Cruz, em Concórdia, precisa de ajuda. Alguns moradores da comunidade procuraram a Rádio Aliança nesta semana para sensibilizar a população ou os órgãos responsáveis para quatro pessoas que estão passando por necessidade.

O quadro Microfone do Povo, com o repórter Ney Mello, foi acionado para conferir a situação. No local moram o casal Clair Giordani e Terezinha Telles, com os dois filhos, de 11 e seis anos respectivamente.

Além da situação de pobreza, a reportagem do Microfone do Povo foi informada de que o seu Clair, que é pedreiro, está desempregado e a dona Terezinha, tem uma doença grave no aparelho urinário, está tomando medicamentos e não pode trabalhar. A filha mais velha, de 11 anos, é cadeirante.

Em entrevista ao Microfone do Povo, dona Terezinha ressaltou que a família está com seis meses de aluguel atrasado e sente necessidade de alimentos. Para agravar a situação, a energia elétrica teria sido cortada por falta de pagamento. Ela diz que o departamento de Ação Social da Prefeitura teria sido procurado, mas que estão aguardando retorno.

Por fim, seu Clair Giordani relata que, em função de estar desempregado, é ele que assume as tarefas domésticas, além de dar assistência à esposa e levar os filhos no colégio.

Quem quiser ajudar poderá manter contato com o 99817 6796 e falar com a Lúcia.

O quadro Microfone do Povo vai ao ar dentro do programa Show do Lauri Bison. Para sugestões de pautas ou problemas, é só ligar no 3441 2801 ou microfonedopovo@radioalianca.com.br.