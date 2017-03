Justiça realiza Audiência de Instrução do caso do assassinato de Everton Gomes

Nesta sexta-feira, dia 24, com inicio previsto para as 14hs, acontece audiência de instrução dos acusados do homicídio contra Everton Gomes e tentativa de homicídio contra Lauri Gonçalves de Cândido. Serão ouvidas testemunhas de defesa, acusação e os réus Antônio Rodrigues e Isaquiel de Cândido Rodrigues.

Na denúncia do promotor Felipe Brüggemann, consta que no dia 17 de dezembro de 2016 ocorreu um desentendimento em um bar na rua Marcelino Ramos. A discussão ocorreu por causa de um jogo de cartas. Segundo os autos, Everton tentou separar a briga quando foi atingido por Antônio Rodrigues com um golpe de faca no abdômen. Na sequência Lauri Gonçalves de Cândido também foi agredido. Este, porém, foi socorrido e encaminhado por familiares ao pronto-socorro do Hospital São Francisco, onde ficou internado por alguns dias.

Já Everton Gomes também foi encaminhado por familiares ao Hospital São Francisco, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito logo ao dar entrada ao pronto socorro.

Antônio Rodrigues está recolhido no Presídio Regional de Concórdia a disposição da justiça. Já Isaquiel de Cândido Rodrigues esta respondendo em liberdade.

(Com informações do repórter André Krüger).