Conforme informações do Setcom, mais 90% dos transportadores da região dependem da cadeia produtiva agroindustrial.

O setor de transportes deve começar a sentir com mais intensidade a partir da próxima semana os efeitos da Operação Carne Fraca, deflagrada há uma semana. A previsão é do Sindicato das Empresas Transportadoras de Cargas do Oeste e Meio Oeste Catarinense, Setcom. O motivo é que muitas agroindústrias estão sendo afetadas pelos reflexos da operação, que visou identificar irregularidades em agroindústrias.

Conforme o presidente do Setcom, Ederson Vendrame, ocorrendo uma diminuição na produção das industrias, também refletirá na produtividade dos caminhões que fazem o transporte desses produtos. "Isso também pode refletir no período mínimo de pagamento das empresas, que é de 30 dias", completa Vendrame.

De acordo com o presidente do Setcom, a cadeia agroindustrial representa mais de 90% dos embarques de produtos em caminhões, na região. "Não é somente transporte frigorificado. Transporte de embalagens ou outros insumos para as agroindustrias também serão afetados", finaliza.