Congresso técnico define equipes para o campeonatol de futebol sete

O campeonato Municipal de Futebol Sete de Alto Bela Vista inicia no próximo sábado, 25 na comunidade de Linha Cruz e Souza. O congresso técnico com a coordenação da competição e representantes das equipes aconteceu na terça-feira. O cerimonial de abertura está marcado para às 14:30h e em seguida, pela categoria sênior, o 29 de Julho enfrenta o SER Nova União, e na categoria livre o 29 de Julho joga contra o SER Nova União “A”.



A edição este ano conta com nove equipes inscritas na categoria força livre e mais seis equipes na sênior, envolvendo aproximadamente 210 atletas belavistenses. A premiação é de R$ 800,00 para o primeiro colocado, R$ 500,00 para o segundo e R$ 300,00 para o terceiro, mais troféus e medalhas para ambas as categorias.



O modelo de competição adotado na categoria força livre é o de chaveamento. Integram a chave “A” as equipes Nova União A, Cer União, Linha dos Vicentes B e SER 29 de Julho. Na chave “B” ficam as equipes Linha dos Vicentes B, Nova União B, Linha das Palmeiras, Sossegado e Nova Entre Rios. Na categoria Sênior foi adotado o modelo “todos contra todos”.



O campeonato leva o nome de Taça Sicoob Crediauc, que incentiva e apoia a edição 2017. “É uma honra estarmos apoiando o campeonato municipal de futebol sete, com o objetivo de integrar a Cooperativa com as comunidades, e estarmos unidos para desenvolver o lazer e bem estar do município” destacou Giovani Bedin, gerente da unidade do município.