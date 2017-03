A Secretaria Municipal da Agricultura de Concórdia realiza nesta sexta-feira, dia 24, o segundo dia do Feirão do Peixe Vivo. A comercialização será realizada na Casa do Produtor Rural, na Leonel Mosele, acima da Prefeitura. A venda inicia às 8h.

Conforme informações da organização da feira, serão disponibilizados aproximadamente 300 quilos de peixe para venda. Serão disponibilizadas variedades de carpas como a húngara, capim e chinesa.

O preço dos peixes é tabelado. As carpas húngara e chinesa com peso de até 3 kg, serão vendidas a R$ 7,00 ao quilo. Já para as que pesarem mais do que isso, o custo será de R$ 8,00 o quilo. A carpa capim vai ser vendida a preço único de R$ 10,00.

A produção virá da propriedade do piscicultor Eládio Cumerlatto, de Linha Pinhal. No primeiro dia de Feira do Peixe Vivo, cerca de 150 quilos foram comercializados.