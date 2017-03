Um grupo de Concórdia está vai realizar mai um protesto na rua coberta do município. A mobilização, que acontece neste domingo, dia 26, às 15h, busca chamar a atenção de autoridades em relação a pautas como a reforma da previdência, Operação Lava Jato, salário de vereadores, entre outros.

De acordo com o presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Concórdia, (Asaprev), e integrante da organização do protesto, Agostinho Schiochet, o movimento não fará encaminhamento de documentação ou captação de assinaturas para abaixo assinado. A intenção é chamar a atenção das autoridades mostrando o descontentamento com situações do país. “Nossa principal bandeira é contra a corrupção que assola o Brasil a cada dia mais. Também somos a favor da Lava Jato, somos contra a reforma da Previdência, do jeito que está proposta, somos contra o foro privilegiado dos políticos, dentre outros assuntos”, conta ele.

Schiochet comenta que a divulgação do protesto está sendo feita nas redes sociais. “Estamos mobilizando jovens, adultos e idosos. A mobilização é aberta a todos e esperamos que os concordienses participem para mostrar a indignação com o que acontece no nosso país”, convida ele.

Os protestantes também devem levantar pautas solicitando a redução no número de vereadores de Concórdia, de 13 para 10, e nos valores salariais da Câmara. Os organizadores vão ainda, se posicionar contrários à reforma política e ao governo Temer.