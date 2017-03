O setor esportivo está com fichas abertas para o Campeonato Municipal de vôlei de Areia. O campeonato terá modalidades masculina e feminina, os jogos serão em dupla e as competições iniciam em breve. Conforme os dirigentes da CME, esse campeonato já existiu anteriormente e está sendo retomado pela grande procura.

As disputas irão acontecer nas quartas – feiras, na quadra de areia da Associação da empresa Ipumirim Portas e Molduras que está cedendo espaço. Interessados podem fazer inscrição na CME das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00.

A CME realiza durante o ano inúmeros campeonatos. Para 2017, Campeonato Municipal de Futebol de Campo que está em andamento, Campeonato Municipal de vôlei, Campeonato de Bolão, Bocha e 48, Campeonato de Futsal Suíço e Campeonato de Vôlei de Quadra Misto.

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Ipumirim).