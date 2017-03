O Concórdia Atlético Clube inicia neste fim de semana a sua caminhada na Copa SC de Futebol. O primeiro desafio será em Joinville, na tarde deste sábado, dia 25, a partir das 15h30.

Durante os últimos dia, o Galo do Oeste realizou treinamentos e testes para a formação do elenco. Apenas um jogo-treino com o Sede Brum, equipe amadora que disputa o Interiorano e um amistoso contra o sub-20 da Chapecoense foram realizados. Nestas atividades, o Concórdia venceu o time amador por 6 a 0 e empatou com o Verdão por 2 a 2.

Em entrevista a Rádio Aliança, o técnico Gilmar Silva destaca que "a preparação foi muito rápida, mas mesmo assim tenho certeza que vamos fazer uma boa estreia e vamos fazer um bom campeonato", disse.

A provável escalação do Concórdia é Yan; Gabriel Peres, Gabriel Albuquerque, Dudu e Marcelo; Ronalld, Marlon Lacorte, Marlon Rodrigues e Renan; Marlon, Tauan e Zenatti.

O elenco do Concórdia Atlético Clube para essa copinha terá os seguintes jogadores:

Anderson Zenatti

Eduardo Allyson dos Santos Batista

Gabriel Albuquerque da Costa

Gabriel Schmegel Wotter Peres

Giovani Pereira dos Santos

Hilton Almeida da Silva

Jardyson Silva da Luz

Leonardo Zamboni Lorenzi

Luan Carlos Kuntz

Luan Vicini Somensi

Marcelo Boito

Marlon Fabrício Mello Rodrigues

Marlon silva Lacorte

Pablo Dornelles Soares

Pedro Henrique Lazarin Rigo

Renan Buchmann Filho

Taigo Vital Amorin de Araújo

Tauan de Quadros

Vinicius Daniel Thober

Yan da Silva Batista

Ronalld Jonathan Correa