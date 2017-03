A empresa Dallagnol Engenharia está trabalhando na concretagem de passeios na Rua Senador Attilio Fontana. A expectativa é que o trecho que vai da região do posto de combustíveis à entrada ao bairro dos Estados seja finalizado nos próximos dias. A engenheira responsóvel pela fiscalização da obra, Cristina Valcarenghi, comenta que também está se mapeando os locais em que o asfalto será recolocado, principalmente abaixo da lombada eletrônica (próximo ao posto de combustíveis).

Cristina recomenda que os motoristas e pedestres trafeguem com muita atenção. “Apesar de ter bastante sinalização, o trânsito está em meia pista e é importante que os motoristas reduzam a velocidade para garantir a segurança deles e dos trabalhadores que estão no local”,afirma.

A fase mais complicada desta obra ainda está por vir, que é a construção do muro no terreno da BRF. Segundo Cristina, a equipe de engenharia está revendo o projeto. Com base em novas análises de solo foi constatado que a estrutura de gabiões, prevista no projeto, não tem condições de ser sustentada por aquele tipo de solo. "É uma obra bem específica e estamos buscando ajuda com profissionais de outras regiões", comenta a engenheira.

A construção da terceira pista na Rua Senador Attilio Fontana iniciou em agosto de 2015 e o prazo para finalizar a obra vence em junho de 2017. O investimento é superior a R$ 5 milhões.