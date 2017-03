Nesta quarta-feira, 23 de março de 2017, completa um ano que a Câmara de Vereadores de Concórdia encaminhou uma moção pedindo para que o governo do estado providenciasse a construção da nova sede do Instituto Geral de Perícias (IGP). Sem ter a demanda atendida e com a situação delicada, o vereador Jaderson Miguel (PSD), propôs uma nova moção assinada por todos os outros legisladores da Câmara de Concórdia. Um clamor, para que a situação que se arrasta há mais de 10 anos seja resolvida de forma definitiva.

“Não tem espaço adequado para a realização das perícias, para armazenar os materiais, as paredes estão rachadas, chove dentro e sequer se tem um colaborador da área de limpeza no local. O próprio gerente do IGP da nossa mesorregião reconhece que a unidade de Concórdia é uma das mais precárias de Santa Catarina”, afirmou.

Para piorar, nos próximos dias a sala na Delegacia Regional onde o IGP faz o trabalho de confecção de carteiras de identidade precisará ser desocupada. “Nós precisamos de uma solução até que o projeto que prevê a construção da sede nova saia do papel. Nossa sugestão, levada nesta semana, inclusive para o prefeito Rogerio Pacheco é que se alugue um espaço com condições mínimas de trabalho”, justificou Jaderson.

Ele ainda informou que o IGP é um órgão independente e que o gerente do órgão na Mesorregião de Fronteira, Leandro Paniago Moreira, gostaria de estar presente na Câmara de Concórdia para falar do trabalho da entidade e da situação em questão.

