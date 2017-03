Os Bombeiros de Catanduvas e de Joaçaba foram acionados para atender um acidente com vítimas que ocorreu na manhã desta quinta-feira, dia 23. A coilisão entre um Cruze placas de Xanxerê e um Fox de Concórdia, aconteceu na SC - 355, próximo ao acesso à BR - 282, na comunidade de Linha Santa Helena. O condutor do carro de Concórdia de iniciais F.K de 22 anos, ficou preso às ferragens e teve fratura no fêmur e na face.

Após atendimento dos bombeiros o motorista foi conduzido ao Hospital Universitário Santa Terezinha de Joaçaba. Já o condutor do carro de Xanxerê não teve ferimentos.

O trânsito foi interrompido nos dois sentidos. A Polícia Militar de Catanduvas e Jaborá orientou o trânsito até a chegada Polícia Rodoviária Estadual de Concórdia que fez o levantamento das informações.

Informações - Paulo Gonçalves / Catanduvas FM