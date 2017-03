A retirada dos servidores estaduais da reforma da previdência não deixou os professores totalmente satisfeitos. Essa mudança foi anunciada pelo presidente da República, Michel Temer, na noite da última terça-feira e colocou os profissionais do magistério em alerta.

No entendimento Sindicato Trabalhadores em Educação na Rede Pública de Santa Catarina, (Sinte), a medida não vai beneficiar todos os professores. A preocupação é com os contratados em caráter temporário, o que representa 40% dos professores da rede estadual, e não é amparado por um regime de previdência próprio.

O coordenador do Sinte no Estado, Aldoir Kraemer, diz que na prática a decisão do presidente Michel Temer não terá efeito positivo. “Os professores ACTs não são do regime próprio da previdência e contribuem com o INSS. Automaticamente elesnão são atingidos pela mudança”, enfatiza.

Os professores querem que a reforma de previdência seja totalmente retirada de pauta. No dia 28 de março o Sinte fará mais uma assembleia em Florianópolis para discutir questões ligadas à carreira do magistério.