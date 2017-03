A Prefeitura de Concórdia deverá agendar a data da negociação salarial dos servidores municipais ainda nesta semana. A secretária de Administração, Neiva Piola, informa que uma comissão interna está analisando os números e as cláusulas sociais, para depois começar a negociação.

O presidente do Sindicato, Tayson Basseggio, diz que a proposta dos servidores foi protocolada na prefeitura no dia 1º de março. Eles pedem 5% de ganho real, mais a correção da inflação, que ficou em 4,69%, totalizando 9,69%. A data-base para o reajuste salarial dos servidores municipais de Concórdia é o mês de março.

Tayson Basseggio destaca que o Sindicato vai aguardar um posicionamento da Prefeitura sobre a data de reajuste até esta semana. Caso isso não aconteça, outras medidas serão encaminhadas. “Vamos aguardar mais essas semana. Estamos preocupados porque neste mês já teremos algumas perdas salariais”, enfatiza o presidente.

O vale-alimentação dos servidores é um benefício definido em negociação salarial e não faz parte da legislação municipal. Desta forma, sem o acordo a prefeitura não terá legalidade para pagar o benefício de R$ 150,00 em março. Provavelmente, os servidores deverão receber o valor retroativo assim que a negociação salarial for definida. “O problema é que muitos trabalhadoresjá se programaram com este dinheiro no orçamento do mês”, ressalta Basseggio.