Na noite desta quarta-feira, 22, foi realizada no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Seara e Pampa, em Seara, a solenidade de formatura dos alunos do Programa Educacional de Resistências às Drogas e à Violência (PROERD), turma 2016. A programação contou com a presença do comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar de Fronteira, tenente coronel Sérgio Rogério Silva de Vargas; o comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar de Seara, tenente Claudemir Ronning; o vice-prefeito de Seara, Flávio Ragagnin, entre outras autoridades.

No total, 207 estudantes do 5º Ano das redes estadual e municipal de ensino, das Escolas Raimundo Corrêa, EEB Seara, EEB Rosina Nardi, Escola Núcleo São Rafael, EBM Lira Camila Petry e Escola Núcleo Nova Teutônia receberam certificado.

O Proerd é um programa de caráter social preventivo, fundamentado na ação conjunta entre a organização Policial Militar, escola e comunidade, o que permite afirmar que ele não é apenas um programa exclusivo da polícia ou das escolas, mas sim da sociedade como um todo.

O Comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar de Fronteira, Tenente Coronel Vargas, falou durante o evento sobre a importância do programa e o papel da família. “O PROERD não se encerra com a formatura, mas sim se inicia com uma nova jornada cheia de responsabilidades. Aos pais, lembro que não adianta amar se não educarmos nossos filhos. Quando amamos não desejamos que nada de mal aconteça e para isso devemos educar sempre”, destaca.

O PROERD na área de abrangência da 3ª Companhia de Polícia Militar de Seara é coordenado pelo instrutor, soldado Róger Valmorbida. Durante a solenidade, as crianças prestaram o compromisso, as quais se comprometeram diante dos pais, autoridades, professores e colegas a não utilizarem drogas e sempre dizerem não à violência.

(Fonte: Polícia Militar)