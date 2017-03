O Bazar da Confecção, Calçados e Acessórios promovido pela CDL Concórdia e o Sebrae Santa Catarina, a partir desta quinta-feira (23), na Associação dos Motoristas, promete ser um sucesso. O evento, que segue até sábado (25), oportunizará ao lojista divulgar sua marca, comercializar itens em estoque e oferecer ao consumidor diversos produtos em um mesmo ambiente com descontos atrativos.

O gerente de comunicação e mercado do Sebrae/SC, Wilson Sanches Rodrigues, afirma que a solução tem a finalidade de promover a comercialização do estoque, gerando capital de giro para renovação dos produtos e inovação de suas lojas, o que fortalece o mercado local e estimula a população a comprar determinado produto, que muitas vezes, é pago a vista em função de descontos de até 70% oferecidos pelos lojistas participantes no Bazar. “Com isso, o recurso circula no próprio município, possibilitando o reinvestimento na região por meio do consumo de outros produtos e serviços. A iniciativa também fortalece a parceria do SEBRAE SC nesta ação com a CDL, fazendo com que os empresários acreditem e concretizem negócios”, observa.

Segundo Rodrigues, o evento foi criado pelo Sebrae/SC por meio do Programa de Acesso a Mercado e, em 2015, teve resultados expressivos no Estado. “Promovemos, naquele ano, aproximadamente 12 bazares com a participação de 350 empresas de pequeno porte que geraram mais de R$ 5 milhões em negócios. Com isso tivemos um salto de credibilidade e, neste ano, o Sebrae/SC está atento a esta solução que vem tendo demanda significativa em SC”, observa.

O presidente da CDL, Heldemar Maciel, realça que os consumidores da cidade e região terão a oportunidade de comprar produtos com até 70% de desconto em vários itens de moda. “Tivemos como base outras cidades que já realizaram o Bazar e obtiveram sucesso como, por exemplo, Campos Novos e Correia Pinto, que geraram em dois dias, cerca de R$ 250 mil em negócios imediatos”.

O evento contará com peças do vestuário masculino e feminino, adulto e infantil, além de calçados e diversos acessórios para as diferentes estações. Na quinta-feira, dia 23, e na sexta-feira, dia 24, a feira estará aberta das 12h às 21h. No sábado, dia 25, das 9h às 21h e a entrada é gratuita.

O bazar faz parte do Programa de Desenvolvimento Econômico e Territorial (DET), implementado em Concórdia com a parceria do Poder Público Municipal e entidades, bem como das ações do Atendimento Individual. São patrocinadores o Personal Card, o Sicoob Crediauc, a TIM e a Adagil. A iniciativa também conta com o apoio do Ponto Telecom e a Caliandra Sul.

(Fonte: MB Comunicação).