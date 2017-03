Nesta quarta-feira, 22, a ADR de Seara concluiu o roteiro de visitas nos oito municípios com o Dia de Ação Regional. O último encontro foi realizado em Seara com reuniões técnicas nas áreas de saúde, administração, contabilidade, educação, agricultura, ação social, infraestrutura e comunicação. A iniciativa enfatiza o papel nato de articuladora da Agência de Desenvolvimento Regional.

A secretária executiva, Gládis Regina Bizolo dos Santos, destaca que a ação foi positiva e oportunizou uma aproximação entre os governos. “Conseguimos aproximar as gerências da Agência Regional e as secretarias municipais. Todos os gerentes tiveram reuniões com os secretários municipais e puderam expor trabalhos, programas e tirar dúvidas”, explica.

Ela ressalta que a partir das visitas aos prefeitos e prefeitas é possível fazer um diagnóstico com as principais necessidades das administrações. “As reuniões com os prefeitos, prefeitas e vice-prefeitos foi de extrema valia porque pudemos traçar com eles algumas necessidades e prioridades dos municípios, quais os principais investimos que são necessários e as expectativas dos prefeitos com relação ao Governo do Estado. Considero que a partir dessas visitas abrimos portas para novos programas e parcerias entre administrações municipais e Governo do Estado”, explica.

O prefeito de Seara, Kiko Canale, enaltece a ação para melhoria do serviços prestados à população. “Devemos integrar, não somente a ADR e prefeitura, mas também a Celesc, Casan, Cidasc, Epagri e todos os órgãos de governo. A comunidade não é só do prefeito ou do Estado, mas é de todo mundo. A integração dos governos é muito importante, ela abre horizontes para que a gente saiba o que está acontecendo no Estado, no município, também abre horizontes para que a gente possa buscar recursos e trabalharmos juntos pela melhora da qualidade de vida da população searaense”, declara.

(Fonte: Glauco Benetti/Ascom/ADR Seara).