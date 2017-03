No dia 28 de maio, o município de Arvoredo irá sediar a XLVII edição dos JISMA, os Jogos de Integração dos funcionários dos Municípios da Amosc.

O evento contará com aproximadamente mil atletas, vindos de 21 cidades pertencentes a Associação dos Municípios do Oeste Catarinense.

As modalidades a serem disputadas nesta edição serão as seguintes: Campanha Beneficente; Futebol Suíço (masculino); Vôlei de Quadra Misto; Futsal (feminino); Bocha (feminino); Vôlei de Areia (Misto); Bocha 48 (masculino); Bocha 48 (Feminino); Truco e Canastra (livre); Dominó; Snooker (bola 8); e o Jogo de Abertura será entre prefeitos, vices e Presidente da Câmara de Vereadores.

(Fonte: Vânia de Souza/Ascom/Prefeitura de Arvoredo).