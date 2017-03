Secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia participou de uma reunião nesta quarta-feira,22, com o prefeito municipal Rogério Pacheco, gerente regional da Epagri Luiz Carlos Bergamo, pesquisador da Epagri/Ciram Guilherme Xavier de Miranda Junior, gerente administrativo Epagri/Ciram Hamilton Justino Vieira, secretário municipal de Obras e Urbanismo Wagner Simioni, e equipe técnica da prefeitura.

Na oportunidade, o pesquisador da Epagri Guilherme Miranda, apresentou a proposta de ações preventivas a serem desenvolvidas, os estudos que serão realizados, os critérios operacionais e organograma de execução do estudo. O objetivo do projeto é a implantação de um sistema informatizado (Mobile app) para acompanhamento hidrometerologico do rio dos queimados.

Para o Secretário Regional Wagner Bee, o Governo de Santa Catarina vem promovendo uma série de ações e investimentos que visam minimizar os efeitos dos volumes elevados de chuvas que atingem os municípios do Estado.

(Fonte: Ascom/ADR Concórdia).