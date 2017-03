Levantamento semanal é feito pela Agência Nacional do Petróleo, ANP.

Em geral, combustíveis apresentam redução no valor médio em Concórdia

A maioria dos combustíveis apresentou redução no preço médio em Concórdia, nas duas últimas semanas. A informação consta no levantamento semanal que é feito pela Agência Nacional do Petróleo, ANP.

A maior queda no valor médio foi no litro do Etanol, que despencou de R$ 3,559 para R$ 3,437. O Diesel comum e o Diesel S10 tiveram quedas mais tímidas, passando dos R$ 3,080 para R$ 3,066 e R$ 3,260 para R$ 3,253, respectivamente.

A gasolina e o botijão de 13 Kg de gás, por outro lado, apresentaram leve aumento. A gasolina subiu de R$ 3,749 para R$ 7,754 o valor médio por litro, enquanto que o GLP teve elevação de R$ 49,50 para R$ 48,75.

Para se calcular o valor médio é considerado o maior e o menor preço praticado em cada estabelecimento consultado neste levantamento.