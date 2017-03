Após a repercussão da Operação Carne Fraca, deflagrada na última semana, vários países já embargaram a compra de carne do Brasil.

Até o momento, China, Chile, Hong Kong, Jamaica, Japão, México, Suíça e União Europeia fizeram algum timpo d restrição aos produtos que são importados por emrpesas investigadas e pelas autoridades.

O caso mais grave é o de Hong Kong, principal comprador de carne do Brasil, importando US$ 1,84 bilhão em carnes brasileiras, apenas em 2016. A China vem em segundo lugar, com R$ 1,75 bilhão.

Os jamaicanos fizeram um apelo para que a população não consuma o produto brasileiro e ainda pediu que os supermercados retirassem as carnes bovinas de suas prateleiras.

Confira a lista de países que embargaram a importação: China, Chile, Coreia do Sul, Hong Kong, Jamaica, Japão, México, Suíça, Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, Portubal, Reino Unido, República Tcheca, Romênia e Suécia.

(Fonte: SNA)