Policiais Militares que integram o efetivo do 20º Batalhão de Polícia Militar de Concórdia e 3ª Companhia de Polícia Militar de Seara passaram nesta quarta-feira, 22, por revitalização da prática de tiro.

O treinamento foi realizado na sede do 20ºBPM/Fron, em Concórdia e contou com a presença de policiais de Concórdia, Seara, Arvoredo, Itá, Xavantina e Paial.

A prática desta quarta-feira foi ministrada pelo Subcomandante do 20ª Batalhão de Polícia Militar de Concórdia, Capitão Carmiliano do Amarante, responsável por instruções oferecidas pela instituição.

A ação inclui o deslocamento tático, disparos com diferentes armas em distâncias e posições variadas.

Por meio da revitalização, a Polícia Militar garante o contínuo aperfeiçoamento de seus policias, fornecendo serviço de qualidade e segurança para os cidadãos.

(Fonte: Polícia Militar de Concórdia)