Operação foi desencadeada no ano passado.

TJ mantém pena de grupo de mototaxistas preso por tráfico em operação do Gaeco

Nesta semana o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, negou o pedido dos condenados na operação Rota Contestado II, que apurou a participação de Luiz Carlos Lacerda Pereira e Alcedir da Costa Pereira e Valdir Climaco Varella Junior, pelo crime de tráfico de drogas em Concórdia.

No recurso, a defesa dos acusados pede absolvição do crime de associação e a redução de pena no crime de tráfico, bem como a progressão para o regime aberto para cumprimento de pena.

Hoje ele cumpre a pena no regime fechado, Alcedir da Costa Pereira e Luiz Carlos Lacerda Pereira estão cumprindo a pena de oito anos e seis meses de cadeia, já Valdir Climaco Varella Junior, cumprirá a pena de oito anos de reclusão.

No entanto, os desembargadores do Tribunal de Justiça de SC entendem que a pena deve ser mantida.

Relembre o Caso

Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), numa operação conjunta com o Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e setor de inteligência da PM cumpriu 19 mandados, além de 34 buscas e apreensões em Concórdia na manhã deste sábado (08/08), na Operação Rota do Contestado II, uma das maiores já realizadas no município.

O trabalho que tem por objetivo combater o tráfico de drogas apreendeu em apenas um bairro mais de cinco quilos de entorpecente. A operação iniciou por volta das 5h desta madrugada, porém as investigações tiveram início há quatro meses e foram intensificadas após a apreensão de 3,2 kg de cocaína na BR-153, na Vila Jacob Biezus.

Conforme apurou a reportagem da rádio Aliança, foram efetuadas cinco prisões preventivas e 14 temporárias. Os policiais localizaram pedras de crack, maconha e cocaína, que segundo apurou a investigação, eram compradas no Estado do Paraná.

Todos os suspeitos detidos bem com a droga apreendida foram conduzidos para o Fórum da Comarca, onde o trabalho está concentrado.

Rota do Contestado II: Mototaxistas são denunciados pelo MP

Quatro mototaxistas presos durante a Operação Rota do Contestado II, realizada em Concórdia pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), foram denunciados pelo Ministério Público de Concórdia. Eles vão responder por tráfico de drogas, pena que varia de cinco a 15 anos de prisão e associação ao tráfico de droga com pena de três a 10 anos de cadeia.

Durante o trabalho de investigações que durou cerca de quatro meses foi possível apurar que o grupo mantinha um serviço de tele-entrega de drogas, trabalho esse realizado em uma residência localizada na Rua Marechal Deodoro, no centro da cidade. Através de escutas telefônicas os policiais descobriram que usuários solicitavam o entorpecente e um mototaxista fazia a entrega.

Dos 19 detidos durante o trabalho realizado na madrugada do último dia 09 de agosto, 12 já foram denunciados e vão responder por tráfico e associação ao tráfico de drogas.

(Com informações do repórter André Krüge).