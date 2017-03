Os governos do Estado de Santa Catarina e Federal vão trabalhar em conjunto para comprovar a qualidade da carne e dos produtos brasileiros. A ação foi definida em reunião com o ministro Blairo Maggi, esta manhã, em Brasília, em resposta aos impactos gerados pela Operação Carne Fraca.

Santa Catarina é o maior produtor nacional de carne suína e o segundo maior de carne de frango, atendendo o mercado brasileiro e o exterior, com presença em mais de 120 países. Santa Catarina é, ainda, o único estado brasileiro livre de febre aftosa sem vacinação e, junto com o Rio Grande do Sul, faz parte de uma zona livre de peste suína clássica com certificados da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). Esse status sanitário diferenciado dá acesso exclusivo aos mercados mais competitivos do mundo, como habilitação para exportar carne suína para Estados Unidos e Japão.

Ao todo, cerca de 300 empresas catarinenses relacionadas ao agronegócio são fiscalizadas constantemente por órgãos federais e cerca de 600 por equipes da Cidasc, o que demonstra o rigoroso controle do setor. Dentro da operação Carne Fraca, a única unidade em Santa Catarina interditada temporariamente é uma filial de uma empresa paranaense, localizada em Jaraguá do Sul, que produz basicamente linguiça frescal, salsicha e presunto, para abastecimento principalmente dos mercados do Paraná e de São Paulo.

(Fonte: Ascom/Governo do Estado de Santa Catarina).