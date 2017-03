O Parque Thermas Itá, que segundo informações da Prefeitura, registra um prejuízo de cerca de R$ 500 mil por ano, será repassado para a iniciativa privada. O edital de concessão do empreendimento foi lançado em fevereiro e a abertura dos envelopes com as propostas de empresas interessadas, seria realizada no dia 10 de abril, mas foi prorrogada para 10 de maio. Três grupos já mostraram interesse e procuraram informações sobre o funcionamento do complexo.

A Administração municipal justifica que o objetivo é repassar o Parque para a iniciativa privada para sanar os prejuízos que hoje ficam por conta da Prefeitura. A empresa que assumir terá que fazer reformas e melhorias no local, além de assumir o comando do empreendimento. “Hoje o complexo dá prejuízos aos cofres públicos, porque a Prefeitura não pode explorar a venda de bebidas e de refeições”, explica o prefeito Jairo Sartoretto. “Imagine, por exemplo, um dia com 1.500 pessoas no Parque, quantas refeições são comercializadas. Hoje isso é feito por terceiros, esse dinheiro não entra nos cofres do município, inviabilizando a administração do local por parte da Prefeitura”, argumenta ele.

De acordo com o prefeito, até agora, três grupos mostraram interesse e estão buscando informações sobre os investimentos que deverão ser feitos e como funciona o Parque. “Existe interesse, três grupos já fizeram contato e a gente tem mostrado essa situação, de que o empreendimento é viável, mas para uma empresa privada, que possa explorar todo o complexo”, relata Sartoretto.

Ele ainda comenta que a nova administração do Parque Thermas Itá deve assumir e iniciar atividades ainda neste ano, aproveitando a temporada de verão. “Vamos cumprir todos os pré-requisitos do edital e fazer tudo conforme determina a Lei e creio que ainda em novembro seja possível que o Parque já tenha os primeiros investimentos e reformas feitas por uma empresa privada”, acredita o prefeito. “Não tenho dúvidas que isso vai alavancar nosso Turismo”, registra.

Já nos primeiros meses, o investimento exigido é de R$ 3 milhões em melhorias, reformas e ampliações. Nos anos seguintes, a exigência será de investimentos na ordem de R$ 2 milhões, totalizando R$ 5 milhões. No Edital, disponível no site da prefeitura, constam todas as regras para a terceirização do Parque Thermas.