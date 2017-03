Operação Carne Fraca não altera hábitos do consumidor concordiense

O brasileiro realmente é muito criativo. Vídeos e memes de internet humorados surgiram por todos os lados assim que foram divulgadas as primeiras informações sobre a operação Carne Fraca. A investigação deflagrada pela Polícia Federal para apurar irregularidades na produção de alimentos foi o assunto mais falado nos últimos dias, mas o bate-papo não interferiu no comportamento dos consumidores.

Os concordienses não abrem mão do tradicional churrasco no fim de semana e nos encontros entre amigos. O Jornalismo da Rádio Aliança realizou uma pesquisa com os principais dos supermercados de Concórdia e a informação obtida é que os consumidores até fazem piadas sobre o assunto, mas continuam comprando carnes e embutidos.

É importante que os consumidores prestem atenção em alguns detalhes na hora da compra. A principal dica é observar a aparência do produto. A textura deve ser lisa e a cor avermelhada, no caso de carne bovina. Se tiver qualquer ponto esverdeado, não compre. Na embalagem deve conter informações como a procedência e data de validade.