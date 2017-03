Uma tentativa de assalto a residência foi registrada na noite da terça-feira, dia 21, no interior de Ipumirim. De acordo com a Polícia Militar, o fato ocorreu na Linha Lajeado Polidoro, por volta das 22h.



Conforme a vítima, ela relata que ouviu batidas na janela e depois na porta, ao abrir, deparou-se com um homem encapuzado e com um canivete na mão, que teria tentado invadir o local. A mulher relata que conseguiu fechar e trancar a porta e pouco tempo depois ouviu um barulho de moto que estava deixando o local. Nada foi levado.

A PM realizou rondas, porém não encontrou nada suspeito.