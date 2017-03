Polícia Militar foi acionada para o caso, quando a vítima já estava no hospital.

Um caso curioso foi registrado pela Polícia Militar de Concórdia durante a terça-feira, dia 21. Um homem foi ferido levemente, possivelmente, por um disparo de arma de fogo. Conforme informações da PM, ela foi acionada quando a vítima já estava no pronto-socorro do Hospital São Francisco, em Concórdia. Ela relatou que estava no terreno de sua casa, quando ouviu um tiro e sentiu o impacto nas costas, provocando um ferimento. Porém, a vítima, identificada como G.O.B, de 19 anos, não soube informar o autor.