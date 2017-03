Devem começar em abril as obras de ampliação do Hospital Doutora Izolde Dalmora, em Lindóia do Sul. A informação é da direção da unidade hospitalar. Conforme o diretor, Joercio Dalmora, ainda falta vencer alguns processos burocráticos dentro do Ministério da Saúde e o encaminhamento da obra na Prefeitura de Lindóia do Sul.

Em entrevista à Rádio Aliança, Dalmora diz que o objetivo é ampliar o número de leitos das chamadas UCPs, as unidades de tratamento prolongado, que são destinadas para pacientes que precisam passar mais tempo no hospital após procedimentos cirúrgicos. Para esse tipo de procedimento, o Izolde Dalmora é o único da região Oeste credenciado ao Sistema Único de Saúde.

O projeto prevê a ampliação de 15 para 25 leitos UCPs. Porém, também serão construídos outros cinco leitos para outros procedimentos. Dalmora destaca "por ser o único do Oeste e um dos poucos de Santa Catarina, a nossa procura é grande. A nossa taxa de ocupação nos leitos UCP é de 130%, muito grande", diz o diretor do hospital.