Hoje, dia 22 de março é o dia Mundial da Água, data criada com o objetivo de alertar a população sobre a importância da preservação da água para a sobrevivência de todos os ecossistemas do planeta, ou seja, uma data muito importante, principalmente as sabermos que apenas 0,7% de água em todo o planeta é disponível para o consumo humano.



O presidente do Comitê da Bacia do Rio Jacutinga, Vilmar Comassetto, falou para a equipe Aliança sobre as atividades que a entidade programou visando elaborar estratégias de preservação da água.



“Hoje nós temos um encontro entre todas as entidades que de alguma forma atuam nas questões ambientais, lá no Setredia, onde será discutido estratégias de como atuar de forma conjunta para favorecer cada vez mais a questão ambiental, e hoje a noite em Presidente Castelo Branco acontece o 4º Seminário Municipal da Água, onde será discutido a gestão integrada da água superficial e subterrânea” - falou Comassetto.



Mas a programação prossegue até o dia 05 de abril.

Amanhã (23), no Instituto Federal Catarinense – Campus Concórdia, pela manhã, o professor Luiz Fernando Scheibe profere uma palestra sobre o Projeto Rede Guarani, e a tarde acontece uma mesa redonda discutindo as questões da água.



Na sexta (24), acontece a assembléia geral do Comitê do Jacutinga, onde será realizada a eleição da nova diretoria.



As atividades encerram nos dias 03, 04 e 05 de abril, com o III Seminário sobre Água e Desenvolvimento, que será realizado na UnC Concórdia.



O presidente do Comitê Jacutinga também falou como se encontra a qualidade da água em nossa região, levando em conta que estamos em uma região que é produtora de alimentos de origem animal, que são sistemas de produção que ao mesmo tempo que sustentam nossa economia, elas também produzem uma elevada produção de dejetos, e que muitas vezes eles acabam indo para os rios, comprometendo de alguma forma a qualidade das águas.



“ Os dados hoje apontam que infelizmente de modo geral, onde há uma maior atividade econômica, tanto no meio rural como no meio urbano, os índices de qualidade da água estão muito abaixo do desejado, especialmente no Rio Jacutinga, Rio dos Queimados, Rio Suruvi, que são rios que de alguma forma abastecem nossa cidade e que em função dessa baixa qualidade, exigem também mais investimentos no tratamento dessa água (…) O que precisamos daqui para a frente e é um grande desafio, de como adotar medidas para que possamos diminuir esse índice de contaminação e melhorar cada vez mais a qualidade da água”



- Os dados apresentados por Vilmar Comassetto são preocupantes, e ele alerta que a busca pela melhor qualidade da água depende de todos (desde o consumidor doméstico comum até as grandes indústrias), utilizando a água com maior critério.

Não lavar carros e calçadas com água tratada e sim, procurar fazer essas atividades com a água captada da chuva; Não jogar lixo nos rios e afluentes; Investir no manejo dos dejetos (grandes empresas e produtores), e na rede de esgoto (consumidores), enfim, utilizar a água com responsabilidade.