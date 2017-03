Com isso, segundona ficará com 11 equipes.

A série B do Campeonato Municipal do Interior de Concórdia já tem mudanças, antes mesmo do campeonato começar. O Tamanduá, que estava na série B, desistiu da competição e informou já a decisão para a Fundação Municipal de Esportes de Concórdia. Os motivos que a direção do clube teria alegado é a dificuldade financeira.

Com isso, a segundona ficará com onze clubes, sendo que na chave B da primeira fase, com cinco equipes.

A Fundação Municipal de Esportes de Concórdia reformulou a tabela de jogos da primeira rodada e de toda a primeira fase.



Presidente Kennedy x Santa Terezinha

Engenho Velho x Lageado Quintino

Gomercindo x São José

Linha Kaiser x Baixo São Luis

Linha Guarani x Alto Boa Esperança