A Câmara de Vereadores de Concórdia aprovou por unanimidade de votos o Projeto de Lei 14/2017, que autoriza o repasse de R$ 675 mil para o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia. A matéria foi apreciada na Sessão da terça-feira, dia 21, no Legislativo Municipal. O recurso é para auxiliar na manutenção das atividades. A reunião parlamentar, que deliberou sobre esse assunto, foi assistida pela direção dos Bombeiros.

Nesta quarta-feira, a Prefeitura de Concórdia deve receber os envelopes com as propostas de compra para a ambulância, no valor de até R$ 135 mil, que depois será repassada para a corporação voluntária para ser transformada em uma ambulância.