Ação foi realizada por menores de idade, que entraram em uma moradia no centro da cidade

O celular Samsung Galaxy furtado em uma residência no município de Ipira, na tarde de ontem, foi recupado. O aparelho pertencia ao Hospital Piratuba/Ipira e foi encontrado com informações repassadas à polícia por pessoas da comunidade.

A ação foi realizada por menores de idade, que entraram em uma moradia no centro da cidade. Além do aparelho telefônico, eles levaram mais R$ 300,00 em dinheiro. O celular já está com o hospital e os jovens vão responder um ato infracional.