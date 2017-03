Acusados por tráfico de drogas tiveram mais uma vez o pedido para revogação de prisão preventiva negado. Nesta terça-feira, 21 de março, o Judiciário de Concórdia manteve Fabiano de Oliveira Ramos, Lucas Rodrigues Assi e Pâmela Luci Tunis Guterrez detidos no Presídio Regional de Concórdia

O Judiciário autorizou a transferência dos acusados para presídios no estado do Rio Grande do Sul, mas isso só irá ocorrer quando houver vagas disponíveis. Pâmela poderá ser encaminhada ao Presídio Estadual de São Leopoldo (RS), Lucas para o Instituto Penal de Canoas (RS) e Fabiano para o Presídio Regional de Caxias do Sul (RS)..

Os três acusados foram presos no ano passado, em uma operação da Polícia Militar Rodoviária de Santo Antônio . Eles foram detidos com mais de 84 quilos de maconha.