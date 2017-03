A Polícia Civil de Concórdia prendeu mais um suspeito pela tentativa de assassinato de Darlan Domingos Mezacasa. A prisão foi na tarde desta terça-feira, dia 21, durante diligências atendendo mandado expedido pela Comarca de Concódia foi nas cidades de Chapecó e Guatambu. Na ocasião foi detido H.A.P.K, de 20 anos. Ele se junta a outros dois suspeitos, que também já foram presos pela participação no crime. Eles foram detidos na última sexta-feira, dia 17. Todos estão no Presídio Regional de Concórdia à disposição da Justiça.

Conforme a Polícia Civil, a investigação continua no sentido de identificar um possível quarto participante. Todos devem responder por homicídio qualificado de forma tentada, disparo de arma de fogo e corrupção de menores.

A tentativa de homicídio contra Darlan Mezacasa foi no dia seis de novembro do ano passado, no bairro Nações, em Concórdia. Ele foi alvejado por seis disparos de arma de fogo.

(Com informações do repórter André Krüger).