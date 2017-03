Nesta terça-feira, 21, a secretária executiva Gládis Regina Bizolo dos Santos assinou o primeiro convênio do ano, que trata de apoio financeiro para realização da 5ª Festa do Agricultor e da Pecuária Searaense, a 10ª Festa Catarinense da Suinocultura, a Expo-Feira de Bovinos de Leite e a Feira da Agroindústria Familiar. O investimento do Governo do Estado é de R$ 30 mil.

A secretária executiva ressalta que os eventos são de grande importância para o fortalecimento e a valorização das atividades agropecuárias da agricultura familiar no município de Seara. “A produção animal e principalmente a suinocultura são atividades econômicas de destaque da nossa região. Por isso incentivar a produção, a gastronomia e a cultura local é tão importante para o Governo do Estado”, destaca.

O prefeito de Seara, Kiko Canale, agradece a parceria com Governo do Estado e Secretaria da Agricultura e Pesca. “Esta é uma festa importante, que movimenta todo o setor da agricultura familiar, agropecuária e proporciona negócios, vendas e valoriza nosso produtor”, afirma Kiko.

Participaram da assinatura do vereador Jerson Brusamarello e o gerente de Políticas Socioeconômicas Rurais e Urbanas, Andrei Tecchio.

Confira a programação da FAEPS

Sexta-feira, 31 de março

08 horas – Organização dos estandes e chegada dos animais;

Sábado, 1º de abril

09 horas – Abertura do parque para visitação pública;

12 horas – Almoço a base de carne de cordeiro;

14 horas – Julgamento dos bovinos de leite;

17 horas – Apresentação Gibby & Mauro e banda;

19 horas – Show regional – Xirú Missioneiro;

22 horas – Encerramento da visitação pública;

Domingo, 2 de abril

09 horas – Abertura do parque para visitação pública;

11h30 – Concurso gastronômico da carne suína;

12 horas – Almoço a base de carne suína;

14 horas – Abertura oficial da 10ª Festa Catarinense da Suinocultura e 5ª FAEPS; Premiação dos bovinos de leite; premiação do concurso gastronômico da carne suína; Homenagem aos produtores pioneiros;

15 horas – Show nacional com Felipe e Falcão;

16h30 - Apresentação Gibby & Mauro e banda;

18 horas – Encerramento.