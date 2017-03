Foragido do Presídio Regional de Concórdia recapturado em Catanduvas

Já está no Presídio Regional de Concórdia Cleberson Mateus da Silva, que estava foragido da unidade prisional. Ele foi detido na segunda-feira, dia 20, suspeito de ter praticado vários furtos na cidade de Catanduvas. Ele foi detido com um comparsa.

Cleberson estava foragido do Presídio Regional de Concórdia desde o mês de dezembro do ano passado. Conforme informações, ele deixou as dependências da unidade prisional durante visita de autoridades, ao meio-dia. Ele cumpria pena pelo crime de furto.