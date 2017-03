Jaison Dunker teve a prisão em flagrante convertida para preventiva e ficará no Presídio Regional.

O suspeito pelo furto de residências no bairro São Cristóvão permanecerá detido no Presídio Regional de Concórdia. Em audiência de custódia, realizada na tarde desta terça-feira, dia 21, no Fórum da Comarca de Concórdia. Ele teve a prisão em flagrante convertida para preventiva e ficará à disposição da Justiça atrás das grades.

Jaison Dunker, de 25 anos, foi preso furtando residências na região de São José na tarde da segunda-feira, dia 20. Ele havia furtado uma e estava investindo em outro imóvel, mas foi flagrado por algumas pessoas que chegaram no local. Ele fugiu para o mato, mas foi recapturado pela Policia Militar. Ele confessou os furtos.

Jaison Dunker também é apontado como autor de outros arrombamentos seguido de furto em Concórdia. Ele, inclusive, chegou a ser preso pelos crimes, mas foi solto em função de não ter sido preso em flagrante.

(Com informações do repórter André Krüger).