O empresário do ramo turístico, Altir Goedert, assumiu, na segunda-feira, dia 20, a Secretaria de Turismo de Itá. Ele ocupa a vaga de Andriano Stadtlober que agora passa a responder pela pasta da Assistência Social.

Goedert comenta que vai dar sequência no trabalho que vinha sendo desenvolvido e também conta que vai conduzir, com a equipe, novos projetos para o Turismo de Itá. “Com certeza vamos seguir a linha de trabalho e também teremos novos projetos. Pretendemos implantar novas propostas conforme pudermos, pois temos que levar em conta a situação financeira do município, em função da crise que temos no país”, destaca ele.

O secretário ressalta que os atrativos o município tem e que o trabalho vai ter o foco nas estratégias para atrair mais visitantes. “Já estamos trabalhando neste sentido, uma empresa de SP está nos assessorando e pretendemos fazer com que as pessoas voltem à Itá. Temos um projeto complexo de estruturação e vamos envolver a população, empresários e a municipalidade em geral”, adianta Goedert. “O lago que é nosso principal atrativo, temos também o Parque Thermal que tem características próprias, as Torres da Igreja que são um cartão postal e vamos trabalhar com a questão histórica, ou seja, temos vários pontos para explorar e atrair mais turistas, e não podemos esquecer da nossa população, que também é um diferencial positivo”, afirma.

O novo responsável pela pasta também adiantou que um “trenzinho” está sendo construído e deve ficar pronto entre abril e maio. O veículo fará o transporte de pessoas do Parque até a parte comercial do município. Mais um hotel também será construído e um projeto de visitas será implantado no mirante.