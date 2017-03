A Rádio Aliança estará realizando na manhã desta quarta-feira, dia 22, uma ação voltada ao ouvinte para o sorteio do Fiat Mobi zero quilômetro da Promoção dos 34 anos da emissora. As atividades consistirão no preenchimento de cupons. A Aliança estará com a sua tenda montada defronte ao Via Passarela, com o prêmio da promoção - Fiat Mobi, sendo, mostrado para o público.

A ação será desenvolvida das 9h às 12h, durante o programa do Show do Lauri Bison.

O sorteio do carro será no dia 28 de abril.

Além desta ação no Via Passarela, nesta quarta-feira, dia 22, o ouvinte poderá preencher o cupom na recepção da emissõra e nas empresas parceiras:

Revestir Acabamentos

Hartmann Piscinas

Eletro Mecânica Suzin

Mega Imóveis

Posto Zanetti

Girassol Presentes

Cordial Fiat

Baruffi Móveis

Compre Tudo Supermercado

Casa Nova Decorações

Pisocenter

Anjocar Auto Peças

D Paschoal

Lojas Lang

Fischer Móveis

Friomilk

De Carli Soluções Financeiras

Polina Materiais Hidráulicos

Auto Peças Dinâmica

Rodosat Monitoramento

Combatte Extintores

Delicacy Emporium Gourmet

Oeste Refrigeração

Meu Conforto Colchões

Laboratório Mori

Farmacia Lider farma

Madeireira Primavera

Yopes Personalizações

Mecanica Marcial

Gavasso Materiais Hidráulicos

Casa dos oculos

Kerbermix

Funerária Nossa Senhora do Rosário

Pastekolândia

Moveis Reitel

Melo Supermercado

Ovos Ubérti

Ouro Moveis

Funerária peritiba

Conservas Oesthe

Comércio e Agropecuária Longo

Pincelão Tintas

Cia da Pedra

MG Escavações

Construcenter

Gilmar Instalações

Lavadiske