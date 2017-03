Comércio reage com saldo positivo no emprego

Depois de um período de rescessão no comércio de Concórdia, o emprego começa a reagir positivamente. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que o setor gerou 39 novas vagas de trabalho em fevereiro deste ano. Janeiro fechou com saldo negativo de 51 postos detrabalho.

O comércio de Concórdia emprega 4.844 pessoas com carteira assinada, segundo os dados Caged.Dos 25.295 trabalhadores formais no Município, 19% estão empregados no comércio.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Concórdia, Heldemar Maciel, diz que lentamente o setor começa a se recuperar. “Um aspecto positivo é a retomada da canfiança do prórpio empresário. Outro é a liberação do FGTS, que fez com que mais dinheiro entrasse em circulação. A CDL está fazendo uma campanha para incentivar os consumidores a gastaram o dinheiro do FGTS no comércio local.

O cenário no comércio de Santa Catarinao é outro. Enquanto em Concórdia fevereiro fechou com saldo positivo, os números mostram uma realidade diferente no Estado. O salfo foi negativo e foram fechadas 1.759 vagas de trabalho.

No país a situação é ainda difícil. No mês passado as demissões no comércio superaram as contratações. Em fevereiro o Brasil teve saldo negativo 21.194 empregos.