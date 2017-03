Concordiense preso no Rio Grande do Sul (fotos)

Um concordiense foi preso durante operação conjunta entre as policias civil e militar do Rio Grande do Sul. Conforme informações, Márcio Dickel, 27 anos, foi detido acusado de integrar uma quadrilha que furtava propriedades rurais nos municípios localizado na divisa entre os dois estados. Ele estava em uma residência na Linha Bartinis, no interior de Severiano de Almeida.

Com ele, foram apreendidos vário produtos de furto como motor de barco, embarcação, elestrodomésticos, ferramentas e espingardas calibre 36, 22, 24, 36 e 40, além de várias munições.

Márcio Dickel foi conduzido para o Presídio Estadual de Passo Fundo.

Além de receptação de produtos furtaos, Dickel poderá ser indiciado por posse ilegal de arma de fogo.

(Com informações do repórter André Krüger).