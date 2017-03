Tubulação no Loteamento Simon deve amenizar problemas com água da chuva Trabalho está sendo realizado pelo Urbanismo. A Secretaria de Urbanismo de Ipumirim está realizando melhorias em algumas ruas do Loteamento Simon onde a grande quantidade de água da chuva tem prejudicado moradores principalmente os que residem na parte mais baixa do Bairro.

Com intuito de solucionar o problema foram abertas valas e colocado tubulação. A estratégia é desviar o fluxo de água para outro local para que quando chegar ás áreas mais baixas a força da água não tenha tanta intensidade e não venha prejudicar os lotes.

Além da tubulação, a Administração pretende pavimentar as ruas localizadas acima do acesso a Escola João Canton, evitando também o acumulo de terra no asfalto e melhorando a infraestrutura do Bairro. Essa pavimentação já está projetada e deve ser concluída com recursos do FUNDAM. O recebimento desse recurso do estado está previsto para 2017.

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Ipumirim),