Objetivo é superar as vendas registradas no período, em 2016.

Em Concórdia os deliciosos ovos de Páscoa começam a ganhar espaço nas prateleiras dos supermercados e lojas especializadas em doces. A data mais saborosa do ano é sempre uma excelente oportunidade para ampliar as vendas no comércio. As gôndolas estão repletas de ovos, de diversos tamanhos, cores e sabores. Os chocolates em barra ou em caixa também costumam ganhar a atenção dos consumidores.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates e Derivados, o produto vai estar pelo menos 8% mais caro para o consumidor neste ano, mas mesmo assim com o reajuste de acordo com avaliação da CDL Concórdia ninguém deve deixar de comprar. “Pensando em economizar o consumidor deve optar pelas caixas de bombons, barras de chocolate, porque é mais barato. Os ovos estes continuam sendo os prediletos das crianças, em especial os de personagens ou com algum brinquedo embutido. A variedade nos supermercados é tanta que fica difícil levar apenas um, os consumidores sempre acabam comprando um item a mais o que é ótimo para os estabelecimentos. É tradição milenar de presentear os filhos com chocolates”, comenta o presidente da entidade, Heldemar Maciel.

A data comemorativa que já é tradicional no calendário movimenta todos os anos a economia. “Essa é a 5ª melhor data para o nosso varejo e para atrairmos a atenção dos consumidores é preciso apostarmos em estratégias como reduzir o número de modelos e sabores, assim como oferecermos maiores prazos de pagamento e descontos generosos no à vista. A indústria aposta nas caixas de bombons e tabletes, em itens menores", avalia ainda o presidente.

De acordo com levantamento da Confederação Nacional do Comércio Lojista em 2016, houve queda de 4,3% nas vendas de Páscoa. No oeste catarinense os dados foram bem mais satisfatórios, segundo informações da CDL Concórdia no ano anterior os estabelecimentos registraram cerca de 5% de aumento nas vendas. “Esperamos que os números permaneçam em torno de 3 a 5% de elevação no mesmo período. As pessoas continuam segurando o dinheiro e evitando o endividamento prolongado, por isso, a hora é de inovar e apostar em novas formas de conquistar este cliente”, destaca Maciel.

Mas não são apenas os estabelecimentos de alimentos que estão otimistas com as vendas, as lojas de brinquedos, assim como de vestuário em específico infantil igualmente costumam vender mais nesta época. “O maior movimento deve ser na semana que antecede a data que será celebrada no dia 16 de abril, todo o comércio da nossa cidade está preparado para atender bem os clientes e vender mais”, finaliza o dirigente.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL).