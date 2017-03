Todos eles tinham problemas no Alvará e no horário de funcionamento.

A Polícia Militar de Concórdia fechou quatro estabelecimentos comerciais na madrugada desta terça-feira, dia 21. A medida se deu em função de fiscalização de estabelecimentos comericias. Conforme a PM, o objetivo foi de prevenir a criminalidade, o tráfico de drogas, possíveis irregularidades comerciais e garantir a segurança dos frequentadores.

De acordo com a Polícia Militar, os estabelecimentos fechados em Concórdia apresentaram problemas no Alvará e com o cumprimento do horário de estabelecimento.

A PM orientou os proprietários ou responsáveis a procurar a Prefeitura para regularizar a situação.

O comando do Batalhão da PM destaca que "a operação de fiscalização em estabelecimentos comerciais visa a preservação da Ordem Pública, havendo ocorrências principalmente de perturbação e estando o estabelecimento de forma irregular, o alvará é recolhido e o proprietário do estabelecimento é orientado a fechar o mesmo.

É uma forma de garantir a integridade dos frequentadores, visando proporcionar segurança para a comunidade. Além disso, alguns dos estabelecimentos não possuíam alvará ou estavam irregulares pelo que é exigido dos Bombeiros e pela Polícia Civil, o que pode provocar risco aos seus usuários. A intenção do comando é continuar com as intervenções, visando a preservação da Ordem Pública, garantida na Constituição Federal, art. 144".